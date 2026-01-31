Sofia Goggia su Milano-Cortina | Rispetto alle altre Olimpiadi

Sofia Goggia dice che le Olimpiadi di Milano-Cortina saranno diverse dalle altre. Dopo il superG di Crans Montana, dove ha chiuso al secondo posto, a soli 18 centesimi dalla giovane francese Melorie Blanc, l’atleta italiana ha commentato la gara a FISI TV. La Goggia ha spiegato che ci sono molte aspettative e che cercherà di fare del suo meglio in vista dei prossimi appuntamenti.

Le parole di Sofia Goggia a FISI TV dopo il superG di Crans Montana, chiuso dall'italiana al secondo posto, a 18 centesimi dalla 21enne Melorie Blanc.

