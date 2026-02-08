Sofia Goggia sale sul podio e conquista il suo terzo oro consecutivo ai Giochi. L'azzurra ha ottenuto un bronzo nella discesa libera di Cortina, un risultato che la rende la prima italiana a salire così in alto in tre edizioni consecutive. La sua gara è stata veloce e decisa, e con questa medaglia si assicura un posto tra le grandi dello sci alpino. La Goggia si dice felice e soddisfatta, e il suo bronzo rimarrà sicuramente uno dei momenti più belli di questa edizione olimpica.

Sofia Goggia conquista un bronzo storica nella discesa libera di Cortina. «L'ultimo colore che mi mancava. Sono un pò dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d’Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato». Sofia Goggia commenta così alle tv la sua prestazione nella discesa libera di Cortina. «Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande», aggiunge la sciatrice delle Fiamme Gialle che a Pyeongchang 2018 aveva vinto l’oro e a Pechino 2022 la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia conquista il bronzo: terza medaglia consecutiva ai Giochi per l'azzurra

