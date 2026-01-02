Sociale TisoAccademia IC | Petizione Terza e quarta età in Costituzione a tutela anziani

L’Accademia Iniziativa Comune ha riproposto la petizione “Terza e quarta età in Costituzione” per promuovere il riconoscimento dei diritti delle persone anziane. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di tutelare la dignità e le necessità della popolazione over 65, affinché siano garantiti pari diritti e un’effettiva inclusione sociale, nel rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Accademia Iniziativa Comune rilancia la petizione per il riconoscimento dei diritti delle persone anziane nella Costituzione. " Anche durante le festività natalizie Accademia Iniziativa Comune non ferma la sua attività di sensibilizzazione a tutela delle fasce più fragili. In tal senso, ricordiamo che da qualche settimana è ufficialmente attiva la petizione "La terza e quarta età in Costituzione ". La nostra bellissima Carta infatti non contempla ancora una tutela specifica dei diritti delle persone anziane, e si è limitata a prevedere alcune misure assistenziali in caso di vecchiaia. Anche per questo in anni più recenti e in diversi modi si è pensato di ovviare a questa mancanza, ad esempio introducendo all'articolo 3, tra i fattori di non discriminazione, "l'età".

