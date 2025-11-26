OnePlus 15R sarà il primo smartphone al mondo con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
OnePlus svela il 15R, primo device al mondo con il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 5, promettendo performance superiori e un'esperienza gaming top di gamma. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
OnePlus 15R debutterà come primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 - OnePlus annuncia che OnePlus 15R sarà il primo smartphone a livello globale a integrare il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, confermando la posizione della ... Come scrive techzilla.it
ONEPLUS ANNUNCIA CHE ONEPLUS 15R SARÀ IL PRIMO DISPOSITIVO A ESSERE ALIMENTATO DA QUALCOMM SNAPDRAGON® 8 GEN 5 - Milano, 26 novembre 2025 – Il brand tecnologico globale OnePlus ha svelato oggi che OnePlus 15R, il prossimo flagship, sarà il primo smartphone a livello globale a integrare il nuovo Qualcomm ... Come scrive evosmart.it
OnePlus prepara il debutto europeo di OnePlus 15R e del nuovo smartwatch - OnePlus ha iniziato a muovere le acque in vista del lancio europeo del nuovo OnePlus15R. tecnoandroid.it scrive