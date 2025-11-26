Qualcomm presenta Snapdragon 8 Gen 5 tante novità per prestazioni AI gaming e fotografie

Qualcomm ha presentato il nuovo processore che supporterà la prossima generazione di smartphone Android di fascia alta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Qualcomm presenta Snapdragon 8 Gen 5, tante novità per prestazioni, AI, gaming e fotografie

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo i primi Always Connected PC ecco che Qualcomm presenta la piattaforma che sarà alla base della seconda generazione. Benvenuto Snapdragon 850! - facebook.com Vai su Facebook

Qualcomm svela il suo chip Snapdragon 8 Gen 5: ecco le differenze rispetto all'8 Elite - Lo Snapdragon 8 Gen 5 utilizza infatti per la CPU la stessa architettura Oryon dell’Elite, ma con clock più bassi. Si legge su hdblog.it

Qualcomm presenta Snapdragon 8 Elite Gen 5 - presenta la nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, il system- evosmart.it scrive

Snapdragon 8 Elite Gen 5: cosa lo rende speciale? Analisi e test approfonditi - Abbiamo messo sotto la lente d'ingrandimento lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, ecco tutto quello che dovreste sapere e i nostri test approfonditi. Segnala gizchina.it