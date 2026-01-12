Smog alle stelle polveri sottili oltre i limiti | scattano altri due giorni di limitazioni

A causa dell’aumento delle polveri sottili, sono stati dichiarati altri due giorni di limitazioni alla circolazione. La qualità dell’aria continua a oscillare tra condizioni più favorevoli e periodi di inquinamento elevato. È importante seguire le disposizioni per tutelare la salute e contribuire a migliorare la qualità dell’ambiente urbano.

Un’altalena infinita, tra giorni con aria salubre (almeno sotto il punto di vista delle polveri sottili) e altri con lo smog che la fa da padrone. E, così, seguendo questo usuale trend invernale della pianura padana, tornano nuovamente a Ferrara le limitazioni alla circolazione. Motivo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

