Smettete di ordinare il sushino Repubblica classista su Pucci e Zichichi | quindi oggi…

Oggi su Repubblica è uscita una vignetta che prende in giro Andrea Pucci, criticando il fatto che abbia solo la terza media. La battuta ha fatto discutere sui social e tra i fan dell’attore comico, che hanno subito commentato. La polemica è scoppiata in poche ore, con molti che hanno difeso Pucci e altri che hanno preso sul serio lo sfottò. La questione sta dividendo il pubblico e alimenta il dibattito sulla satira e i limiti dell’ironia.

- Oggi Repubblica sbeffeggiava Andrea Pucci, prendendolo in giro per il fatto che avrebbe solo la terza media. Ora. Se vi chiedete perché la sinistra intellettuale non è in grado di trovare la minima connessione con il “popolino”, avete in questi articoli la risposta. Avete idea di quanti operai abbiano la terza media? Avete idea di quanto andrebbe celebrato il fatto che un uomo così sia riuscito a scalare la scala sociale? - A far schifo a Repubblica sono le battute su donne, gay e meridionali. E sono gli stessi che fino a ieri hanno elogiato il grande genio di Checco Zalone, che nei suoi film (vi ricordate Quo vado?) non ha fatto altro che prendere per i fondelli donne, gay e meridionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Smettete di ordinare il sushino, Repubblica classista su Pucci e Zichichi: quindi, oggi… Approfondimenti su Repubblica Pucci Come rosica la sinistra su Trentini, quel dettaglio su Crans Montana e Saviano: quindi, oggi... Dopo la recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò dal Venezuela, emergono due aspetti che suscitano riflessione. Il vero paradosso su Ferragni, il piccolo archivio di Schlein e Trump: quindi, oggi... In questa analisi si riflette su temi attuali, tra cui il caso Ferragni, il piccolo archivio di Schlein e le posizioni di Trump. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Repubblica Pucci Argomenti discussi: Ernst&Young, la Procura europea antifrodi: Stop ai contratti viziati con Regione Lombardia. E la società restituisce subito 7 milioni. Smettete di ordinare il sushino, Repubblica classista su Pucci e Zichichi: quindi, oggi…- A far schifo a Repubblica sono le battute su donne, gay e meridionali. E sono gli stessi che fino a ieri hanno elogiato il grande genio di Checco Zalone, che nei suoi film (vi ricordate Quo vado?) ... ilgiornale.it In uno dei bar di Lugano, in Svizzera, si può entrare, ordinare un caffè e pagarlo in Bitcoin e in USDT, due tra le più diffuse criptovalute al mondo, o in LVGA, una moneta digitale della città. Non è una rarità: a Lugano lo fanno centinaia di negozi, locali e non s facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.