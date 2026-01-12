Come rosica la sinistra su Trentini quel dettaglio su Crans Montana e Saviano | quindi oggi

Dopo la recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò dal Venezuela, emergono due aspetti che suscitano riflessione. Uno riguarda la reazione della sinistra su Trentini, e l'altro un dettaglio su Crans Montana e Saviano. Questi elementi evidenziano come, in certi contesti, le dinamiche politiche e mediatiche continuino a influenzare il racconto pubblico, offrendo spunti di analisi su atteggiamenti e strategie adottati.

- Ci sono due cose che fanno sorridere, dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò dal Venezuela. La prima è l’imbarazzo di chi, dopo aver criticato l’“aggressione americana” contro Maduro, adesso stappa champagne per la scarcerazione del cooperante facendo finta di non vedere — quale che sia la valutazione sulla legittimità dell’attacco — che il rilascio degli italiani, come di tanti altri prigionieri politici, è la diretta conseguenza del raid ordinato da quel “puzzone” di Donald Trump. Facciamo giusto due esempi. Questo è Bonelli dopo il blitz: “Gravissimo e inaccettabile”. E questo è oggi, dopo la liberazione: “È una bellissima notizia”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

