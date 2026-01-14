Il vero paradosso su Ferragni il piccolo archivio di Schlein e Trump | quindi oggi

In questa analisi si riflette su temi attuali, tra cui il caso Ferragni, il piccolo archivio di Schlein e le posizioni di Trump. Pur evitando giudizi affrettati, si evidenzia come le critiche giudiziarie alla influencer siano state spesso infondate. Un’approfondita osservazione per comprendere meglio le dinamiche di questi protagonisti e il loro impatto nel panorama sociale e mediatico odierno.

- Non è carino dire: “avevo ragione io”. Però un po’ sì, su questa rubrica abbiamo avuto ragione quando sostenevamo che accanirsi per via giudiziaria contro Chiara Ferragni era sbagliato. Oltre che inutile. L’influencer è stata costretta a saldare multe milionarie per pratica commerciale scorretta, ha pagato la furbizia sui Pandori con la gogna mondiale, ha perso tutto il suo impero, ha quasi dovuto chiudere bottega, è considerata una sorta di paria quando prima era portata in giro come una regina. C’era davvero bisogno di processarla per truffa? No. Perché era logico che la truffa aggravata sarebbe caduta in tribunale e che le querele di parte sarebbero state ritirate una volta raggiunto l’accordo economico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

