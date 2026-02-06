Domani le qualificazioni femminili di slopestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026 vedranno un’assenza importante. Flora Tabanelli non prenderà parte alla gara di questa disciplina. Al suo posto, l’Italia potrebbe puntare tutto sul big air, che si svolge nello stesso giorno. La decisione sorprende, vista la specializzazione di Tabanelli, ma l’atleta sembra essere pronta a concentrarsi su un’altra prova olimpica. La competizione si preannuncia aperta e carica di tensione, con poche speranze per l’Italia di ottenere una medaglia in questa disciplina

L’Italia verrà rappresentata da una sola atleta domattina nelle qualificazioni femminili di slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo Snow Park di Livigno vedrà infatti la presenza di Maria Gasslitter come unica azzurra in gara, mentre Flora Tabanelli ha scelto di non prendere parte alla competizione dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio rimediato a novembre. La giovane stella emiliana classe 2007, detentrice della Coppa del Mondo di sci freestyle comparto park and pipe, non ha mai gareggiato sin qui in stagione e si presentava alle Olimpiadi di casa con tante incognite legate alle sue effettive condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flora Tabanelli non farà lo slopestyle: all-in sul big air alle Olimpiadi?

