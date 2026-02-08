Slittino oggi Olimpiadi 2026 | orari ultime due manche singolo maschile tv streaming italiani in gara

Oggi si assegnano le prime medaglie nello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le ultime due manche del singolo maschile saranno trasmesse in diretta tv e streaming, con gli italiani in gara che puntano a entrare in medaglia. La competizione si svolge con gli atleti già in campo, pronti a dare il massimo per conquistare il podio.

Lo slittino è pronto per assegnare le proprie prime medaglie per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime due manche disputate nella giornata di ieri, nella giornata odierna (domenica 8 febbraio) oggi vedremo le due ultime manche dello slittino singolo maschile. La terza scatterà alle ore 17.00, mentre la quarta, ultima e decisiva, prenderà il via alle ore 18.34, andando ad assegnare il titolo. Quale sarà il programma della giornata? Sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, però, il programma sarà decisamente fitto. Si inizierà alle ore 08. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono svolte le prime due manche dello slittino singolo maschile, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

