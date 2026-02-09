LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Hofer sorprende ed è terza dopo la prima manche sesta una positiva Robatscher

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo dello slittino, con le prime manche del singolo femminile. Hofer sorprende tutti e si piazza terza, a meno di tre decimi dalla leader tedesca. Buona prova anche per Robatscher, che conclude in sesta posizione. La gara si fa interessante, e l’Italia può sognare di salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 L’Italia può essere contenta della prima manche, con Hofer che ha chiuso al terzo posto con poco meno di tre decimi da recuperare sulla tedesca. Buona prova anche per Robatscher che è sesta a tre decimi di ritardo dalla vetta. 17.47 Ventiduesimo posto per lei, che sfiora per due decimi è sotto i due secondi di ritardo su Fraebel che conclude al primo posto questa manche di apertura. 17.46 Moltissimi errori all’inizio della pista per lei, al terzo intermedio deve recuperare quasi un secondo e mezzo. 17.45 L’ucraina conclude al diciottesimo posto la sua prima manche con un decente 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

In una giornata di gara, Verena Hofer sorprende tutti e si piazza al terzo posto dopo la prima manche nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi 2026.

Questa sera alle 17, le atlete italiane Robatscher e Hofer scendono in pista per la prima manche dello slittino singolo femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

