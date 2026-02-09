skeleton valentina margaglio centra la top five nella prima prova delle olimpiadi

Valentina Margaglio fa subito bene nello skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella prima prova cronometrata femminile, l’atleta italiana si piazza al quinto posto, a pochi decimi dal podio. Buona partenza anche per Alessandra Fumagalli, che si ferma alla 16esima posizione. La gara continua, e l’Italia spera di salire ancora in classifica.

Anche per lo skeleton iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: va in scena la prima prova cronometrata femminile e subito ci sono buone notizie per l’Italia, con Valentina Margaglio al quinto posto, non lontana dal podio virtuale, mentre Alessandra Fumagalli è 16ma. Davanti a tutte si piazza la britannica Tabitha Stoecker, che fa segnare 57.57 come crono di riferimento, bruciando per appena 0.02 la tedesca Jacqueline Pfeifer, mentre il podio virtuale viene completato dall’altra britannica Amelia Coltman, che paga 0.13 dalla connazionale. Quarta posizione per un’altra britannica, Freya Tarbit, quarta a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

