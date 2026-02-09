LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | buon inizio di Margaglio dominio britannico nella prima prova

Questa mattina si sono aperte le competizioni di skeleton femminile alle Olimpiadi. Margaglio ha fatto un buon debutto, ma il dominio è arrivato dalle britanniche, che hanno conquistato il miglior tempo nella prima prova. La gara continua e gli occhi sono puntati sulle prossime run per capire chi potrà contendersi la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON MASCHILE DALLE 10.30 08.31 La britannica Freya Tarbit fa segnare un 57.82 ed è quarta a 25 centesimi. Dominio britannico in questa prima prova. 08.30 La britannica Amelia Coltman sale al terzo posto in 57.70 a 13 centesimi da Stoecker. 08.28 La britannica Tabitha Stoecker chiude la sua prima prova con il tempo di 57.57 e vola al comando con 2 centesimi su Pfeifer. Margaglio ora è terza. 08.26 L'austriaca Janine Flock fa segnare il tempo di 57.92 ed è in quarta posizione a 33 centesimi dalla vetta. Margaglio rimane seconda.

