Milano Cortina 2026 | stop al super casco britannico nello skeleton

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso di vietare l’uso del super casco britannico nello skeleton ai prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La sentenza conferma che l’attrezzatura con elementi aerodinamici non sarà ammessa, lasciando spazio a nuove regole per le competizioni. La decisione potrebbe cambiare le strategie di gara di molti atleti e apre una strada diversa per le attrezzature consentite.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Tas conferma il divieto per l’attrezzatura con elementi aerodinamici. Arriva una decisione, destinata a fare scuola, ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha dichiarato non utilizzabile il casco sviluppato dalla squadra britannica di skeleton, ritenendolo non conforme ai regolamenti internazionali. La sentenza fissa criteri chiari sull’equipaggiamento ammesso nelle competizioni olimpiche. Respinto il ricorso della federazione britannica. La Divisione ad hoc del Tas ha respinto il ricorso presentato dalla British Bobsleigh & Skeleton Association (BBSA) contro la International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano Cortina 2026: stop al super casco britannico nello skeleton Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Skeleton, bocciato il 'super casco' dei britannici La Gran Bretagna non potrà usare il suo ‘super casco’ nelle gare di skeleton a Milano Cortina. Milano Cortina 2026, Sky Sport entra nello spirito olimpico con Super Atleti Sky Sport si prepara a vivere l’atmosfera delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con la serie Super Atleti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Lisa Vittozzi a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; Olimpiadi Milano Cortina 2026, stop alle lezioni venerdì 6 febbraio: l'elenco delle scuole chiuse e le vie interessate; SPECIALE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: ANALISI CRITICA CON L’ECONOMISTA ANDREA FUMAGALLI.; Olimpiadi Milano Cortina, Lollobrigida primo oro italiano. Doppietta Franzoni-Paris. Milano Cortina 2026, Rebecca Passler ricorre al Tas contro lo stop per dopingL'atleta azzurra del biathlon è stata sospesa per positività al letrozolo in un controllo a sorpresa effettuato il 26 gennaio. Nella richiesta di annullamento del provvedimento sostiene si sia ... tg24.sky.it Olimpiadi 2026, a Milano scontri alla manifestazione contro i GiochiAlle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 va in scena anche la contestazione. Scontri tra polizia e manifestanti nei pressi di piazzale Corvetto, durante il ... lapresse.it Milano- Cortina, piste imbiancate nel rispetto dell’ambiente. Ecco come funziona il cannone sparaneve facebook MILANO CORTINA | Curling, l'Italia soffre ma supera la Norvegia 6-5 in rimonta. Ultima mano decisiva, Constantini e Mosaner ancora in corsa. #ANSA x.com

