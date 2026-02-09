Skeleton maschile | Weston domina la seconda prova Bagnis pronto alla sfida per il podio

Matt Weston si conferma in testa nella seconda prova dello skeleton maschile a Milano Cortina 2026. Il britannico ha fatto registrare il miglior tempo e si prepara a giocarsi il podio, mentre Bagnis è pronto a inserirsi nella sfida. La gara si fa sempre più intensa, con gli atleti che spingono al massimo sulle piste di Cortina.

Il britannico Matt Weston conferma i pronostici e firma il miglior tempo anche nella seconda prova dello skeleton maschile a Milano Cortina 2026. Amedeo Bagnis è però a un soffio e rilancia le ambizioni azzurre sul tracciato di Cortina intitolato a Eugenio Monti. La seconda prova dello skeleton maschile ai Milano Cortina 2026 ribadisce un dato chiaro: Matt Weston è il grande favorito per l’oro olimpico. Il dominatore della Coppa del Mondo ha chiuso con il miglior tempo in 56.28, migliorando di poco il riferimento fatto segnare dal nostro Amedeo Bagnis, secondo per appena un centesimo in 56.29. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Weston Milano Cortina

Questa mattina le prove singole di skeleton maschile alle Olimpiadi sono iniziate con Bagnis che si prende il primo posto anche nella seconda batteria.

Questa mattina le prove di skeleton si sono svolte con grande intensità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Weston Milano Cortina

Skeleton, Amedeo Bagnis impressiona nella prima prova del singolo e mette in riga Weston e KeisingerOttimo inizio per l'Italia nello skeleton maschile. Amedeo Bagnis, infatti, ha chiuso con il miglior tempo la prima prova della gara di skeleton maschile ... oasport.it

Skeleton maschile: Bagnis primo nelle prove di CortinaAlle prove di skeleton singolo maschile in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Amedeo Bagnis ha siglato il miglior tempo nella prima batteria. L'azzurro ha preceduto il britannico ... it.blastingnews.com

Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv la discesa maschile con Franzoni, Paris e gli altri italiani in gara facebook