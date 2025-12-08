Conte un capolavoro di gestione delle risorse umane Spalletti sembrava afflitto dal complesso di inferiorità Zazzaroni

Conte, un capolavoro di gestione delle risorse umane: Spalletti sembrava afflitto dal complesso di inferiorità (Zazzaroni) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive di Napoli-Juventus: Conte ha concesso una sola conclusione seria a Spalletti, una in 95 minuti: la qualità di Yildiz ha saputo trasformarla nel gol che per qualche minuto ha frastornato il Maradona. Raramente quest’anno altrettanto convincente, lucido, dominante. La frazione perfetta? Il suo primo tempo (strepitoso il quarto d’ora iniziale), in rapporto al valore nominale dell’avversario e non solo: è stato sensibilmente superiore per aggressività, capacità di recupero del pallone, costruzione, ricerca del vantaggio (ottenuto subito), intraprendenza e qui un discorso a parte lo merita David Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte, un capolavoro di gestione delle risorse umane. Spalletti sembrava afflitto dal complesso di inferiorità (Zazzaroni)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Governo, Conte: "Capolavoro Meloni-Nordio, giustizia piegata a politica"

Governo, Conte: "Capolavoro Meloni-Nordio, giustizia piegata a politica"

Napoli-Inter? Capolavoro di Conte, in Italia ci sono troppe polemiche. Neres falso nueve…

Conte presenta un altro capolavoro, si chiama Elmas che si traveste da Lobotka con sprazzi di Anguissa. Terza vittoria consecutiva senza il centrocampo titolare. Di Giuseppe Manzo - facebook.com Vai su Facebook

#RomaNapoli doveva essere ed è stata una partita di duelli e 1 contro uno, tutti vinti dal Napoli! Disinnescata la Roma che arriva a fare il primo tiro in porta nel secondo tempo dopo l’85esimo minuto. Capolavoro di Conte, con squadra in emergenza…per quel Vai su X

Conte a Fanpage: “Il piano Mattei di Meloni è inutile, non ci sono risorse e non ha coinvolto la Francia” - it il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, critica la gestione del fenomeno migratorio da parte del governo Meloni. Lo riporta fanpage.it

Conte tra gli studenti che protestano con le tende contro il caro-affitti: “Le risorse ci sono ma si preferisce destinarle alle armi” - Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, è passato in visita alla tendopoli nata per protesta all’Università La Sapienza di Roma tra gli studenti. Secondo ilfattoquotidiano.it