Conte un capolavoro di gestione delle risorse umane Spalletti sembrava afflitto dal complesso di inferiorità Zazzaroni

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte, un capolavoro di gestione delle risorse umane: Spalletti sembrava afflitto dal complesso di inferiorità (Zazzaroni) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive di Napoli-Juventus: Conte ha concesso una sola conclusione seria a Spalletti, una in 95 minuti: la qualità di Yildiz ha saputo trasformarla nel gol che per qualche minuto ha frastornato il Maradona. Raramente quest’anno altrettanto convincente, lucido, dominante. La frazione perfetta? Il suo primo tempo (strepitoso il quarto d’ora iniziale), in rapporto al valore nominale dell’avversario e non solo: è stato sensibilmente superiore per aggressività, capacità di recupero del pallone, costruzione, ricerca del vantaggio (ottenuto subito), intraprendenza e qui un discorso a parte lo merita David Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte un capolavoro di gestione delle risorse umane spalletti sembrava afflitto dal complesso di inferiorit224 zazzaroni

© Ilnapolista.it - Conte, un capolavoro di gestione delle risorse umane. Spalletti sembrava afflitto dal complesso di inferiorità (Zazzaroni)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Governo, Conte: "Capolavoro Meloni-Nordio, giustizia piegata a politica"

Governo, Conte: "Capolavoro Meloni-Nordio, giustizia piegata a politica"

Napoli-Inter? Capolavoro di Conte, in Italia ci sono troppe polemiche. Neres falso nueve…

Conte a Fanpage: “Il piano Mattei di Meloni è inutile, non ci sono risorse e non ha coinvolto la Francia” - it il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, critica la gestione del fenomeno migratorio da parte del governo Meloni. Lo riporta fanpage.it

Conte tra gli studenti che protestano con le tende contro il caro-affitti: “Le risorse ci sono ma si preferisce destinarle alle armi” - Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, è passato in visita alla tendopoli nata per protesta all’Università La Sapienza di Roma tra gli studenti. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Capolavoro Gestione Risorse