Siria un anno dalla caduta di Assad | fuochi d' artificio nel cielo di Damasco

Un anno dalla caduta di Bashar Assad, Damasco ha celebrato con fuochi d'artificio e musica ad alto volume. L'anniversario segna un momento di svolta nella storia politica della Siria, con manifestazioni che riflettono i cambiamenti e le tensioni ancora presenti nel paese. Un evento che ha attirato l'attenzione internazionale, simbolo di una nuova fase nel destino siriano.

Musica ad alto volume e fuochi d'artificio nel cielo a Damasco, capitale della Siria, in occasione del primo anniversario della destituzione dell'ex presidente Bashar Assad. Migliaia di cittadini sono scesi in strada sventolando la nuova bandiera verde del Paese, che per anni era stata utilizzata dalle forze di opposizione durante l'insurrezione poi trasformatasi in guerra civile. Ora sperano che il Paese frammentato possa lentamente trasformarsi in uno Stato stabile e vitale, mentre riallaccia i rapporti con i Paesi arabi e occidentali. Ma insieme alle celebrazioni riaffiora anche il dolore per il dominio totalitario di Assad e per le atrocità che molti siriani hanno subito durante il lungo conflitto.

