Siria in migliaia a Damasco celebrano anniversario caduta Assad

A un anno dalla caduta del regime di Bashar al Assad, migliaia di cittadini hanno partecipato a una vasta celebrazione nelle strade di Damasco, segnando un momento storico per la Siria. L'evento rappresenta un importante punto di svolta nel contesto politico e sociale del paese, suscitando reazioni e riflessioni sul futuro della nazione.

Decine di migliaia di persone hanno celebrato per le strade di Damasco in Siria il primo anniversario della caduta del regime del deposto presidente Bashar al Assad. Dopo aver lanciato un’offensiva da Aleppo a fine novembre 2024, il gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham, guidato da Ahmad al-Sharaa, conosciuto anche come al Jolani, l’8 dicembre conquistava Damasco mentre il raìs veniva portato a Mosca dalle forze russe. Lunedì i siriani hanno festeggiato con canti e bandiere mentre per le vie della capitale ha sfilato una parata militare dell’esercito del governo provvisorio del presidente Ahmad al-Sharaa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, in migliaia a Damasco celebrano anniversario caduta Assad

