La decisione di Andrea Pucci di salire sul palco dell’Ariston come co-conduttore ha scatenato un vero terremoto online. In pochi minuti, migliaia di utenti hanno espresso rabbia e delusione, accusando il comico di razzismo, omofobia e sessismo. La conferma, che doveva aumentare l’anticipazione per il Festival, ha invece diviso il pubblico, portando molti a chiedere il passo indietro. La polemica è arrivata subito, anche sui social, dove il nome di Pucci è finito al centro di un acceso dibattito.

L’annuncio doveva aumentare l’attesa per il Festival, ma ha finito per accendere una miccia. La conferma della presenza di Andrea Pucci sul palco dell’Ariston come co-conduttore ha scatenato una reazione durissima sui social, trasformando in poche ore l’entusiasmo sanremese in una valanga di critiche. Tra accuse, vecchi precedenti riesumati e commenti al vetriolo, la scelta firmata Carlo Conti è diventata uno dei casi più discussi e contestati di questa edizione. L’annuncio di Andrea Pucci a Sanremo ha deluso tutti: web in rivolta. È stato Carlo Conti, con un video pubblicato su Instagram, a ufficializzare i nomi dei co-conduttori: Lillo per la serata di mercoledì e Andrea Pucci per quella di giovedì. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Pucci a Sanremo? La gente non ci sta: il comico accusato di razzismo, omofobia e sessismo, web in rivolta

Approfondimenti su Sanremo Pucci

Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo.

Andrea Pucci, scelto come co-conduttore del Festival di Sanremo, si trova al centro di polemiche sui social.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sanremo Pucci

Argomenti discussi: Sanremo, Conti Lillo e Pucci in co-conduzione per una serata; Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del festival; Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del festival; Sanremo, Carlo Conti ‘cancella’ De Martino: la frase (gelida) su chi lo sostituirà al Festival.

Sanremo 2026, Andrea Pucci annuncia la co-conduzione del Festival nudo al mare: «Festival sto arrivando»Il comico Andrea Pucci ha risposto con un post in cui scrive «Sanremo... sto arrivando» accanto ad una foto in cui appare completamente nudo ... msn.com

Sanremo 2026, nuova sorpresa di Carlo Conti: arriva Andrea Pucci ed è polemicaIl cast di Sanremo 2026 continua a prendere forma e Carlo Conti sorprende ancora. Dopo la conferma di Lillo Petrolo per la seconda serata del Festival, il direttore artistico ha annunciato un nuovo ... comingsoon.it

Dopo che #CarloConti ha annunciato #AndreaPucci come co-conduttore della serata di giovedì a #Sanremo #SelvaggiaLucarelli, e non solo, ha postato sui suoi social delle cose pubblicate dal comico piuttosto sconvenienti: "Complimenti a Carlo Conti, dopo facebook

Lillo e #AndreaPucci (Pucci, volgarissimo, moscio, non fa ridere manco se si mette nudo) come co-conduttori per due sere a #Sanremo. #CarloConti non è alla frutta. È al Montenegro. #festivaldisanremo x.com