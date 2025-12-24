Una trasferta quasi proibitiva per la Essence Hotels Fano.

Virtus rialzati. Trasferta quasi proibitiva per la Essence Hotels Fano che, proprio il giorno di Santo Stefano (26 dicembre ore 18), sarà ospite della Consar Ravenna. I romagnoli, che proprio nell’ultimo turno a Prata (0-3) hanno interrotto un filotto di otto vittorie consecutive, si presentano all’appuntamento forti del secondo posto in classifica e dei 27 punti al momento incamerati. I virtussini dal canto loro vengono da due sconfitte brucianti, ma hanno il dovere di provare il colpaccio esterno: "Dovremo concretizzare assolutamente le situazioni positive che ci capiteranno – afferma il secondo allenatore Simone Roscini –, contenere un eventuale ritorno dell’avversario e non sparire completamente dal campo come fatto con Macerata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

