Spaccio di droga e sicurezza stradale | denunce e segnalazioni durante controlli Alto impatto

Durante un maxi controllo a Carovigno, le forze dell’ordine hanno denunciato due persone e fermato due veicoli. Tre giovani sono stati segnalati perché trovati con droga, usata solo a scopo personale. I controlli sono stati intensi, nel tentativo di contrastare spaccio e problemi legati alla sicurezza stradale.

Operazione straordinaria dei carabinieri nel territorio di Carovigno. Verifiche mirate nelle zone della movida. Veicoli sequestrati e tre giovani segnalati per possesso di stupefacenti CAROVIGNO - Due persone denunciate, due fermi amministrativi e tre giovani segnalati all'autorità amministrativa per uso personale di stupefacenti. E’ il bilancio dell'operazione "Alto impatto" condotta dalla compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni nel comune di Carovigno. L'intervento, disposto dal comando provinciale di Brindisi, si è concentrato sulle aree della vita notturna e sui luoghi di aggregazione giovanile.🔗 Leggi su Brindisireport.it

