controlli alto impatto dei carabinieri

Nel corso del weekend i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio denominato "Alto Impatto", predisposto dal Comando Provinciale di Taranto, con l'impiego di numerose pattuglie. L'iniziativa ha permesso di intensificare la prevenzione e il contrasto ai reati e alle violazioni al Codice della Strada, ottenendo risultati significativi sul territorio. Durante i controlli sono state controllate diverse decine di persone e numerosi veicoli, con perquisizioni sia personali che veicolari. Sono state contestate infrazioni legate alla guida senza assicurazione, senza patente, senza casco protettivo e alla mancata revisione dei veicoli.