Controlli alto impatto dei Carabinieri
Durante il fine settimana, i Carabinieri di Taranto hanno eseguito un'importante operazione di controllo del territorio chiamata “Alto Impatto”. L'intervento, pianificato dal Comando Provinciale, ha visto l'impiego di numerose pattuglie per garantire la sicurezza e la prevenzione sul territorio tarantino.
Nel corso del weekend i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio denominato "Alto Impatto", predisposto dal Comando Provinciale di Taranto, con l'impiego di numerose pattuglie. L'iniziativa ha permesso di intensificare la prevenzione e il contrasto ai reati e alle violazioni al Codice della Strada, ottenendo risultati significativi sul territorio. Durante i controlli sono state controllate diverse decine di persone e numerosi veicoli, con perquisizioni sia personali che veicolari. Sono state contestate infrazioni legate alla guida senza assicurazione, senza patente, senza casco protettivo e alla mancata revisione dei veicoli.
Immigrazione irregolare e degrado a Terni, ancora un’operazione ad “alto impatto”: controlli dal centro a borgo Bovio
Controlli dei carabinieri nel foggiano: sei arresti e varie denunce Alto impatto
Bombe a Latina: controlli straordinari “Alto Impatto”. Città presidiata ed elicottero in volo
Controlli serrati predisposti dal Questore di Catanzaro a tutela di minori, cittadini ed esercenti commerciali: sanzionati tre locali per musica ad alto volume oltre l’orario consentito. Tali controlli si sono resi necessari anche a seguito delle ripetute risse avvenute Vai su Facebook
POLIZIA DI STATO: RISULTATI CONTROLLI AD ALTO IMPATTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE DI POLIZIA E POLIZIA LOCALE DI POTENZA Vai su X
Ceglie Messapica: controlli del territorio ad “alto impatto”: denunce e sequestri - Controlli del territorio a Ceglie Messapica: denunce, sequestri e verifiche dei Carabinieri nelle aree della movida. Si legge su pugliapress.org
