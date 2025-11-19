Sgomberato un immobile di San Berillo occupato abusivamente e con allaccio irregolare alla rete elettrica

La polizia locale di Catania ha eseguito lo sgombero di un immobile di proprietà comunale in via Rocchetti, occupato abusivamente da tre cittadini stranieri. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento del comandante Dario Peruga e del vicecomandante Blasco, che hanno assicurato il supporto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it