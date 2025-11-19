Sgomberato un immobile di San Berillo occupato abusivamente e con allaccio irregolare alla rete elettrica

Cataniatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Catania ha eseguito lo sgombero di un immobile di proprietà comunale in via Rocchetti, occupato abusivamente da tre cittadini stranieri. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento del comandante Dario Peruga e del vicecomandante Blasco, che hanno assicurato il supporto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

