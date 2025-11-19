Sgomberato un immobile di San Berillo occupato abusivamente e con allaccio irregolare alla rete elettrica
La polizia locale di Catania ha eseguito lo sgombero di un immobile di proprietà comunale in via Rocchetti, occupato abusivamente da tre cittadini stranieri. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento del comandante Dario Peruga e del vicecomandante Blasco, che hanno assicurato il supporto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
Grazie alla #Lega, anche a Fondi un immobile occupato abusivamente è stato sgomberato e immediatamente restituito al legittimo proprietario. Ora è pronta la proposta per consentire lo sgombero immediato per tutti gli immobili occupati abusivamente, non s - facebook.com Vai su Facebook
A Catania, la Polizia di Stato ha sgomberato un immobile comunale occupato abusivamente da 7 cittadini stranieri nel quartiere San Berillo. L’intervento, svolto insieme alla Polizia Locale, ha permesso di liberare la struttura in via Rocchetti, ormai in condizioni Vai su X
San Berillo, sgomberato un immobile comunale in via Rocchetti: tre persone denunciate per occupazione abusiva e furto di energia elettrica - Nel palazzo, inaccessibile dopo l'attività della polizia municipale, sarà realizzato un centro di inclusione sociale. Riporta lasicilia.it
Sgomberato immobile occupato a Firenze, 5 denunciati - Dopo sette ore si è concluso lo sgombero della casa colonica di via degli Incontri, di proprieta dell'Inail, occupata da ottobre 2023 dal Collettivo antagonista ex occupazione viale Corsica 81. Si legge su ansa.it