Meloni a Niscemi premier sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in Sicilia, dove una frana ha causato danni e disagi. Meloni ha sorvolato le zone colpite dal maltempo, visitando i luoghi più colpiti. La visita si concentra sulla situazione di emergenza e sulle prime misure di intervento.

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi (Caltanissetta), il paese colpito dalla frana. Prima di arrivare in Comune, dove partecipa a riunione operativa per fare il punto della situazione, ha sorvolato la zona in elicottero con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. In Municipio Meloni è con il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. "Questa mattina mi è stato prospettato un documento da cui si evince che l'entità dei danni del ciclone Harry in Sicilia, come segnalato dagli amministratori, ammonta a circa due miliardi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo.

La Premier Meloni ha sorvolato le zone colpite dal maltempo in Sicilia e si è poi recata a Niscemi, dove ha incontrato i sindaci e le autorità locali.

