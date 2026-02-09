Si svegliano e trovano la figlia di 2 anni morta nel lettino | tragedia a Bordighera indagini in corso

Questa mattina a Bordighera una famiglia si è svegliata trovando la loro bambina di due anni senza vita nel lettino. La piccola è morta per arresto cardiocircolatorio, ma le cause di questa tragedia sono ancora tutte da scoprire. Le forze dell’ordine stanno indagando, cercando di capire cosa possa aver portato a questa perdita improvvisa.

La morte della bimba è avvenuta per arresto cardiocircolatorio la cui natura però resta ancora tutta da chiarire. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri e il pm di turno per avviare le dovute verifiche.

