Si sentono male dopo avere pranzato a Palazzo dei Normanni alcuni dipendenti dell' Ars finiscono in ospedale

Alcuni dipendenti dell’Ars si sono sentiti male dopo aver pranzato alla mensa di Palazzo dei Normanni. Sono stati portati in ospedale per controlli, ma ancora non si conoscono i motivi dell’accaduto. La situazione è sotto osservazione.

Alcune persone, tra cui dei dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana, sono ricorse alle cure del pronto soccorso dopo il pranzo consumato oggi alla mensa della buvette di Palazzo dei Normanni.Secondo quanto riportato dal sito dell’Ansa, subito dopo il pasto alcuni commensali avrebbero.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palazzo dei Normanni

Dopo il cenone di Natale, una famiglia si è presentata in ospedale lamentando malori, ma senza diagnosi immediata.

Quattro studenti di Ischia sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palazzo dei Normanni

Argomenti discussi: Cantello, si sentono male dopo aver cenato al ristorante: c'era una fuga di monossido, 18 intossicati, dieci in ospedale; Paura a scuola, 6 ragazzini si sentono male dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto: in 3 al pronto soccorso, arriva l'ordinanza del sindaco; Studenti si sentono male dopo aver bevuto acqua in palestra. Acque Veronesi: Nessuna anomalia; Studenti delle medie si sentono male dopo aver bevuto dal rubinetto della scuola, portati in ospedale. L'ordinanza vieta l'uso dell'acqua.

Cantello, si sentono male dopo aver cenato al ristorante: c'era una fuga di monossido, 18 intossicati, dieci in ospedaleGli avventori, una volta tornati a casa, hanno tempestato di chiamate il 112 per segnalare vari malori: in questo modo gli operatori hanno ricostruito quello che era successo e messo in sicurezza il l ... milano.corriere.it

Studenti bevono l'acqua dal rubinetto della scuola e si sentono male, in tre al pronto soccorso: ecco gli esiti degli esami microbiologiciSONA. Dopo episodio in cui sei studenti della scuola Anna Frank di Lugagnano di Sona, nel veronese, si sono sentiti male dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto (QUI ARTICOLO e AGGIORNAMENTO), sono a ... ildolomiti.it

PALAZZO PERICOLANTE AD ARZANO, BORRELLI (AVS): “36 FAMIGLIE ABBANDONATE DOPO LO SGOMBERO. ORDINANZA CONTRADDITTORIA. Una gestione che oscilla tra l’allarmismo e la noncuranza, con 36 famiglie che oggi si sentono “profughi in facebook

Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si sentono. A Genova i Palazzi dei Rolli con i loro soffitti affrescati e le Strade Nuove, raccontano una città maestosa e senza tempo, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Per visitarli: visitgenoa.it/it/Tour-Pal x.com