Si sentono male dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola | 4 studenti in ospedale a Ischia

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro studenti di Ischia sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola. Le bottiglie, tutte sigillate e provenienti dall'istituto, sono al centro di un’indagine per verificare eventuali cause del malessere. La scuola ha già adottato misure per garantire la sicurezza degli studenti e collaborare con le autorità competenti per chiarire la situazione.

I quattro studenti avevano acquistato le bottiglie d'acqua, regolarmente sigillate, all'interno dell'istituto scolastico. Dopo aver bevuto, hanno accusato dei malori improvvisi: indagini in corso dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

