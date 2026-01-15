Si sentono male dopo aver bevuto acqua in bottiglia a scuola | 4 studenti in ospedale a Ischia

Quattro studenti di Ischia sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola. Le bottiglie, tutte sigillate e provenienti dall'istituto, sono al centro di un’indagine per verificare eventuali cause del malessere. La scuola ha già adottato misure per garantire la sicurezza degli studenti e collaborare con le autorità competenti per chiarire la situazione.

