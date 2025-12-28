Si sentono male dopo il cenone Per l’Ospedale è tutto ok ma l’epilogo è tragico

Dopo il cenone di Natale, una famiglia si è presentata in ospedale lamentando malori, ma senza diagnosi immediata. Tuttavia, l’esito si è rivelato tragico: due persone, madre e figlia, hanno perso la vita. Un episodio che ha scosso la comunità, evidenziando l’importanza di un’attenzione tempestiva e accurata in situazioni di emergenza sanitaria.

Marito, moglie e figlia iniziano a sentirsi male dopo la cena di Natale. Ma quando si presentano all'ospedale, nessuno si accorge della gravità della situazione Una disgrazia che ha sconvolto un'intera comunità; una tragedia che si è conclusa con la morte di due persone: una madre e una figlia. Entrambe si erano sentite male dopo il cenone di Natale. Al termine del pasto hanno iniziato ad avere problemi. La causa del loro decesso verrà confermata dall'autopsia. Al momento si presume un'intossicazione. Cosa hanno mangiato? E soprattutto, per quale motivo l'ospedale al quale si erano rivolte, le ha rimandate due volte a casa?

