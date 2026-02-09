Si potrà andare in aeroporto anche in bicicletta

Il Comune di Bologna ha approvato il progetto per permettere alle persone di arrivare all’aeroporto anche in bicicletta. La decisione riguarda la nuova pista ciclabile lungo la tratta Lippo-via Emilia, parte della Ciclovia del Sole. Con questa mossa, si punta a rendere più facile e sicuro raggiungere l’aeroporto senza usare l’auto. Ora si attende solo di mettere in pratica i lavori.

Il Consiglio comunale di Bologna ha dato l'ok allo schema di convenzione per l'attuazione della Ciclovia del Sole nel tratto Lippo-via Emilia. La novità è che un ramo raggiungerà l'aeroporto Marconi e si tratta del “completamento della ciclovia EuroVelo 7 per collegare la città fino a Calderara.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

