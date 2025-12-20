Vola, nei numeri, Trieste Airport che prevede di chiudere l’anno con 1,6 milioni di passeggeri e in vista del 2026 ha annuncito nuove assunzioni. Le posizioni vacanti che riguardano tre macroaree: assistenza passeggeri, assistenza aeromobili e addetti alla security. Le selezioni, seguite dalla filiale di Monfalcone dell’agenzia per il lavoro ADHR Group Spa, vedranno la raccolta dei cv che potranno essere inviati all’indirizzo [email protected]. Trieste Airport dopo avere superato il record del milione di passeggeri già nell’ottobre 2024, con un network totale di 24 destinazioni con 7 nuove rotte inaugurate e un +41,6% rispetto al 2023, ha visto nel primo semestre del 2025 una crescita del 31,8%, che ha permesso allo scalo di entrare nella classifica ACI Europe, posizionandosi al secondo posto tra gli aeroporti (categoria europea ’Medium Airports’) che hanno registrato la più alta e dinamica crescita di traffico passeggeri rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andare in bicicletta a prendere l’aereo. L’esempio di Trieste

Leggi anche: "Fonte di ispirazione da cui prendere esempio": intitolata a Gallico una piazza al giudice De Caridi

Leggi anche: Milan, Bartesaghi: “Bisogna prendere esempio da Modric. Theo Hernández lo seguo in Arabia, ma …”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Andare in bicicletta a prendere l’aereo. L’esempio di Trieste - Vola, nei numeri, Trieste Airport che prevede di chiudere l’anno con 1,6 milioni di passeggeri e in vista del 2026 ... quotidiano.net