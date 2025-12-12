Meloni premiata con il Margaret Thatcher Awards | Essere conservatori significa difendere ciò che si ama video

Durante la Notte del Conservatorismo Europeo all’Acquario Romano, Giorgia Meloni ha ricevuto il Margaret Thatcher Award, sottolineando l’importanza di difendere i valori e le identità che definiscono un conservatore. L’evento, in occasione del centenario della nascita di Margaret Thatcher, ha visto la premier ribadire il ruolo fondamentale della conservazione dei principi e delle tradizioni.

«Essere conservatori significa difendere ciò che si ama, difendere ciò che ti rende ciò che sei». Con queste parole Giorgia Meloni ha aperto il suo intervento all'Acquario Romano, durante la Notte del Conservatorismo Europeo, una serata dedicata ai Margaret Thatcher Awards nel centenario della nascita dell'ex Primo Ministro britannico. L'eredità di Margaret Thatcher: il futuro dei conservatori. La manifestazione, promossa da New Direction, ha celebrato l'impatto della tradizione politica di Thatcher in Europa e fuori dai confini europei. I premi sono stati assegnati a figure provenienti da settori diversi, accomunate da un approccio orientato alla responsabilità individuale e alla tutela della libertà.

