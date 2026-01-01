Non basta avere armi per fare guerra La lezione di Margaret Thatcher a chi è contro il riarmo

Il rafforzamento dell’industria della Difesa europea suscita spesso critiche e resistenze politiche. Tuttavia, come ricordava Margaret Thatcher, possedere armi da sole non garantisce la sicurezza. È importante valutare attentamente le ragioni e le implicazioni di un incremento delle capacità militari, distinguendo tra necessità strategiche e posizioni ideologiche. Un approccio equilibrato richiede analisi approfondite e un dialogo costruttivo, senza semplicismi o pregiudizi.

"La guerra non è causata dalla costruzione di armi, sono causate dal fatto che un aggressore pensa che possa raggiungere i suoi obiettivi a un prezzo accettabile", affermò Margaret Thatcher, primo ministro britannico dal 1979 al 1990, in un discorso alla Camera dei Comuni. "La guerra del 1939 non fu causata dalla corsa agli armamenti, è stata scaturita da un dittatore che pensava che gli altri Paesi non avessero i mezzi e la volontà di resistergli", ricordò la lady di ferro.

