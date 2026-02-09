Si celebra la Repubblica Romana del 1849 tributo a Aurelio Saffi | Una storia importante che ha visto Forlì protagonista

Questa mattina Forlì ha ricordato la Repubblica Romana del 1849, un episodio importante per la città e il Risorgimento italiano. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, sono stati presenti all’evento dedicato a questa tappa storica, che ha visto Forlì protagonista. La cerimonia ha sottolineato il ruolo di Aurelio Saffi e l’impatto di quel momento sulla storia italiana.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora alla Cultura, Gessica Allegni, hanno partecipato lunedì mattina all'iniziativa "La Repubblica Romana dal Risorgimento al cuore dell'Europa del XXI secolo. In Romagna le radici della nostra Costituzione", in occasione del 177esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Romana. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di un centinaio di studenti del Liceo scientifico Fulceri Paulucci di Calboli, dell'istituto tecnico Marconi, de tecnico Saffi-Alberti e del Matteucci. Presente anche il sindaco Gian Luca Zattini.

