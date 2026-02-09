Il Pri ricorda la Repubblica Romana | omaggio ad Aurelio Saffi nel 177esimo anniversario

Lunedì mattina a Forlì si è tenuto un omaggio ad Aurelio Saffi nel 177esimo anniversario della Repubblica Romana. La segretaria del Partito repubblicano italiano, Alessandra Ascari Raccagni, ha deposto una corona di fiori davanti al monumento dedicato a Saffi, con i colori della bandiera italiana. L’evento è stato un momento di ricordo e di rispetto per la figura storica.

Lunedì mattina la Consociazione forlivese del Partito repubblicano italiano, rappresentata dalla segretaria Alessandra Ascari Raccagni, ha deposto ai piedi del monumento dedicato ad Aurelio Saffi una composizione floreale dai colori bianco rosso e verde della nostra bandiera.

