Sfuma il sogno della Scotti Il carattere non basta

La partita tra Repower Sanga Milano e Use Rosa si conclude con una vittoria di misura per le milanesi, ma il sogno della Scotti sfuma. Non basta il carattere mostrato in campo, anche se alcuni giocatori come Barberis e Nespopli si sono distinti. Alla fine, il punteggio di 60-56 premia le avversarie, lasciando in sospeso le speranze delle ragazze di casa.

SANGA MILANO 60 USE ROSA 56 REPOWER SANGA MILANO: Toffali 19, Bestagno 2, Tava 5, Marinkovic 7, Olson, Gisrneri 1, Nespopli 10, Allievi 4, Barberis 12, Colombo n.e., Sordi n.e. All.: Pinotti. USE ROSA SCOTTI: Ruffini 2, Lussignoli 9, Ianezic 8, Vente 12, Rylichova 17, Logoh 4, Ndiaye, Casini n.e., Manetti 2, Antonini 2. All.: Cioni. Arbitri: Giordano di Gela e Pulina di Rivoli. Parziali: 13-21; 31-25; 46-37. MILANO - L'Use Rosa Scotti si ferma ancora una volta ad un passo dall'impresa. Così come contro Costa Masnaga, infatti, anche a Milano contro la capolista Sanga le biancorosse vedono sfumare proprio all'ultimo minuto il sogno di piazzare il 'colpaccio'.

