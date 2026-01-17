Rugby a 7 l’Italia cede anche al Madagascar nel SVNS 3 | sfuma già il sogno della promozione

L’Italia del rugby a 7 maschile si è fermata a Dubai nel torneo SVNS 3. Nella Pool B, gli azzurri sono stati sconfitti anche dal Madagascar, con il punteggio di 31-19, e hanno concluso il loro percorso senza possibilità di promozione. La partecipazione si è dunque conclusa anticipatamente, lasciando alle spalle la speranza di avanzamento nel circuito internazionale.

Si è già concluso il cammino dell'Italia del rugby a 7 maschile nell'unica tappa in calendario del SVNS 3: a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nella Pool B gli azzurri vengono battuti anche dal Madagascar, che nel secondo incontro del girone si impone per 31-19, e sono eliminati. Nel primo tempo l'inizio dell'Italia è fulmineo, ed in 2? gli azzurri volano sul 12-0 con le mete di Giacomo Ndoumbe Lobe e Paul Marie Foroncelli, ma altrettanto rapida è la replica dei malgasci, che al 6? pareggiano i conti sul 12-12. L'ultimo spunto, però, è dell'Italia, che va a marcare ancora con Giacomo Ndoumbe Lobe, mentre la conversione di Francesco Krsul porta lo score sul 19-12 per gli azzurri.

