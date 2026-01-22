Rinnovo Maignan accordo totale con il Milan | sistemato anche il nodo commissioni Sfuma il sogno della Juventus

Il rinnovo di Maignan con il Milan è stato definito, con un accordo completo anche sulle commissioni. La trattativa si è conclusa positivamente per il club rossonero, chiudendo definitivamente le possibilità di trasferimento alla Juventus. La soluzione permette al portiere francese di proseguire la propria carriera con i rossoneri, consolidando la partnership tra il giocatore e il club.

Rinnovo Maignan, accordo totale con il Milan anche per le commissioni. Sfuma in maniera definitiva il sogno di mercato della Juventus. Il countdown per il rinnovo più atteso di tutto il mercato rossonero è giunto finalmente ai titoli di coda. Dopo mesi di trattative silenziose e indiscrezioni, il futuro di Mike Maignan sta per essere blindato ufficialmente. Gerry Cardinale e Giorgio Furlani sono pronti a mettere nero su bianco la conferma del portiere francese, estremo difensore reattivo e carismatico. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha fissato nei prossimi giorni l’appuntamento finale con l’entourage del giocatore per limare gli ultimissimi dettagli e procedere con le firme definitive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maignan e il Milan sono vicini a rinnovare il proprio contratto, mentre si allontana l'ipotesi di un trasferimento alla Juventus.

Milan-Maignan, la trattativa va avanti: c'è l'accordo sull'ingaggio, ma resta il nodo commissioniMilan e Maignan continuano a negoziare sulla buonuscita per il rinnovo contrattuale.

Il Milan ha fissato nei prossimi giorni l'incontro decisivo con il Mike Maignan per definire gli ultimi dettagli del rinnovo di contratto.

La telenovela legata al futuro di Mike Maignan sembra essere arrivata alla conclusione con un accordo totalmente trovato tra le parti. Per la fumata bianca manca solo la firma e l'ufficialità

