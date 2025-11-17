Scrive Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: Nel mondo dell’automobile – un settore da sempre percepito come prevalentemente maschile – il talento femminile sta finalmente trovando lo spazio che merita. In un panorama internazionale in cui donne di grande valore raggiungono posizioni apicali, vedere un marchio storico come Alpine affidato alla nostra concittadina Cristina Faienza rappresenta per me, per la nostra città e per l’intero territorio, un motivo di profondo orgoglio. Cristina non è solo una professionista straordinaria: è una donna che ha saputo affermarsi superando ostacoli e sfide maggiori rispetto ai colleghi, conquistando con merito la guida di Alpine per l’Italia e la regione Adriatica – un marchio leggendario, amato in Francia, protagonista nelle GT stradali, in Formula 1 e nel mondiale WEC, dove ha festeggiato una vittoria negli Stati Uniti a fine stagione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Da Torremaggiore ai vertici dell’automotive mondiale”: Cristina Faienza Alpine