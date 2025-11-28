Juve Primavera Borasio terzo con l’Italia Under 17 al Mondiale | Esperienza unica scritto un pezzo della storia italiana a livello giovanile – FOTO

Juve Primavera, Benit Borasio ha scritto questo messaggio dopo il terzo posto con l’Italia Under 17 al Mondiale di categoria. L’avventura si chiude con una medaglia al collo e la consapevolezza di aver compiuto un’impresa storica. L’Italia Under 17 termina il suo percorso al Mondiale di categoria conquistando uno splendido terzo posto. Nella “finalina” di consolazione, gli Azzurrini hanno superato il Brasile, riscattando immediatamente la delusione per la sconfitta subita in semifinale contro l’ Austria. Un podio che vale oro: la reazione dopo l’Austria. Non era facile rialzare la testa dopo lo stop a un passo dal sogno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Borasio terzo con l’Italia Under 17 al Mondiale: «Esperienza unica, scritto un pezzo della storia italiana a livello giovanile» – FOTO

News recenti che potrebbero piacerti

Primavera 1 - 22 novembre 2025 Le résumé du match Juventus U20 - Roma U20. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 https://www.facebook.com/Juventus/videos/685633024383248 - facebook.com Vai su Facebook

PRIMAVERA: Arezzo-Juve Stabia 2-0 UNDER 17: Renate-Arezzo 2-2 UNDER 16: Pontedera-Arezzo 2-2 UNDER 15: Renate-Arezzo1-2 Articolo completo shorturl.at/tpBBk Vai su X

Diretta/ Bodo Glimt Juventus Primavera (risultato finale 2-6): è goleada! (Youth League, 25 novembre 2025) - 6: i giovani bianconeri dilagano e si prendono la prima vittoria in Youth League. ilsussidiario.net scrive

Settore Giovanile Juve, pochi minuti per Elimoghale e Borasio: l’Italia Under 17 batte la Repubblica Ceca e si qualifica agli ottavi di finale. Il resoconto del match - Settore Giovanile Juve, l’Italia Under 17 di Favo si qualifica agli ottavi di finale: scampoli di partita per Elimoghale e Borasio, ora una fra Croazia e Uzbekistan. Lo riporta juventusnews24.com

Elimoghale e Borasio Benit, bis Juve nell'Italia per il Mondiale Under 17: le convocazioni di Favo - La competizione si svolgerà in Qatar, con l'Italia che esordirà lunedì 3 novembre ul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha contro i padroni di ... Si legge su tuttosport.com