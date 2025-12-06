Gran Sasso proseguono le ricerche sul Corno Grande | nessuna traccia del disperso Soccorsi tre escursionisti in difficoltà VIDEO
Non si fermano le operazioni per ritrovare Karol Brozek, il cittadino polacco disperso sul massiccio del Gran Sasso. Nella giornata di oggi, 6 dicembre, una nuova fase di ricerche ha coinvolto una squadra mista composta da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, personale del Sagf e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Riapre il giorno dell’Immacolata la funivia del Gran Sasso - facebook.com Vai su Facebook
Turista sparito nel nulla sul Gran Sasso, il mistero continua: ricerche senza esito - Turista sparito nel nulla sul Gran Sasso, il mistero continua: ricerche senza esito. Secondo abruzzolive.it
Proseguono le ricerche di Karol Brozek, disperso con i suoi cani sul Gran Sasso: usata anche la tecnologia Recco - Le squadre di soccorso sul Gran Sasso stanno intensificando le operazioni per ritrovare Karol Brozek, l'escursionista polacco di 44 anni di cui si sono perse le tracce da diverso tempo ormai ... Segnala terremarsicane.it
Turista sparito sul Gran Sasso, proseguono le ricerche: il punto - Le ricerche proseguono ormai da tempo e la speranza è di avere buone notizie a breve ... Da abruzzo.cityrumors.it
Polacco disperso sul Gran Sasso, continuano le ricerche: in azione dall’alto la campana Recco - ] ... Segnala ecoaltomolise.net
Gran Sasso, ancora nessuna traccia del polacco disperso: ricerche in corso dal 24 novembre - Proseguono senza sosta sul Gran Sasso le ricerche di Karol Brozek, cittadino polacco di 44 anni disperso dal 24 novembre. Riporta veratv.it
Disperso sul Gran Sasso, rimosso il camper di Karol Brozek. Ricerche ancora senza esito dopo 15 giorni - La Prefettura dell’Aquila coordina le operazioni mentre proseguono i sorvoli e le attività delle squadre impegnate; la sorella del 44enne chiede comunicazioni formali e aggiornamenti chiari sulle veri ... lanuovariviera.it scrive