Piazza delle Carceri si rinnova In arrivo 8 panchine modello Prato Pietra serena e memoria tessile

Piazza delle Carceri si prepara a cambiare volto. Nei prossimi giorni arriveranno otto nuove panchine modello Prato, fatte di pietra serena e pensate per rendere più accogliente e comoda la piazza. I lavori sono già in corso e presto cittadini e visitatori potranno sedersi e godersi lo spazio pubblico in modo più confortevole.

Prato, 9 febbraio 2026 – Sono otto le panchine tipo " Prato ", che andranno ad abbellire e a rendere più fruibile piazza delle Carceri. Realizzate in macigno di Greve, queste sedute sono state studiate appositamente per il centro storico di Prato, disegnate nel 2016 dai tecnici dell'Ufficio qualità spazio urbano del Comune, in particolare dall'architetto Alessandro Malvizzo. Anche la loro finitura ha un richiamo specifico all'identità manifatturiera della città: infatti, la lavorazione della pietra è stata concepita per ricordare una trama di tessuto. Una opportunità resa possibile dalla tipologia di materiale prescelto per costruire le panchine: pietra di macigno di Greve.

