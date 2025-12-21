Al Campus di Rimini il Master Unibo per formare professionisti della valorizzazione del patrimonio culturale.

Al Campus di Rimini, il Master Unibo offre un percorso formativo dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il corso mira a trasformare la passione per la cultura in competenze professionali concrete, prontamente applicabili nel settore. Promosso dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna, Campus, rappresenta un'opportunità per chi desidera specializzarsi nella gestione e promozione del patrimonio culturale.

Trasformare una passione in una competenza professionale spendibile nel mondo del lavoro. Questo è l’obiettivo del Master di primo livello in “Valorizzazione turistica e gestione del patrimonio culturale”, promosso dal Centro di Studi Avanzati sul Turismo (Cast) dell’Università di Bologna, Campus. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

