Omicidio Abanoud il governo rilancia sulla sicurezza nelle scuole | Metal detector mobili per fermare i coltelli

In seguito all’omicidio di Abanoud Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, il governo annuncia interventi per migliorare la sicurezza scolastica. Tra le proposte, l’installazione di metal detector mobili mira a prevenire l’ingresso di armi bianche. Queste misure si inseriscono in un più ampio impegno per garantire ambienti scolastici più sicuri e proteggere studenti e personale.

L’omicidio del diciottenne Abanoud Youssef, avvenuto tra le mura dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, ha acceso i riflettori sul tema della sicurezza nelle scuole. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito anche oggi la volontà di usare i metal detector per impedire l’ingresso dei coltelli negli istituti scolastici. I metal detector mobili. «Il primo elemento», ha sottolineato il ministro, è «favorire l’inclusione dei ragazzi più fragili». A ciò si aggiunge «la necessità di difendere la comunità scolastica, studenti, docenti e personale Ata». Ed è in questo contesto che Valditara ha chiarito che «in alcune scuole, laddove la comunità scolastica, attraverso il preside, ritenga necessario controllare che i ragazzi non portino a scuola coltelli» verrà consentito «l’utilizzo di metal detector d’intesa con il prefetto». 🔗 Leggi su Panorama.it

