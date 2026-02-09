Servizio Civile Regionale | problemi tecnici ritardano i pagamenti non erogate tre mensilità

I volontari del Servizio Civile Regionale a Foggia continuano a aspettare. Tre mensilità, di novembre, dicembre e gennaio, non sono ancora state pagate. I pagamenti sono in ritardo a causa di problemi tecnici e, ad oggi, i volontari non sanno quando riceveranno i circa 500 euro mensili che spettano loro. La situazione dura da settimane e nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito quando arriveranno i soldi.

Da settembre 2025 impegnati nel Servizio Civile Regionale, i volontari della provincia di Foggia, ancora oggi, lunedì 9 febbraio, attendono di sapere quando verranno erogati i compensi di novembre, dicembre e gennaio, di 507,30 euro lordi mensili. Pagamenti che sarebbero slittati per problemi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Servizio Civile Foggia Servizio civile regionale, 10 i posti disponibili tra Novara e Vco Il servizio civile regionale offre 10 posti disponibili tra Novara e Vco, aperti a giovani tra i 18 e 28 anni. Servizio civile regionale, pubblicato l'avviso per la selezione di 392 nuovi operatori La Regione Marche apre le porte a 392 giovani che vogliono fare volontariato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Servizio Civile Foggia Argomenti discussi: Servizio Civile Regionale: La Regione Marche pubblica l'avviso per 392 nuovi operatori volontari; Avviso selezione operatori volontari del Servizio Civile Regionale su FSE+ 2021/2027 - Scadenza 27/02/2026; Servizio civile regionale: c'è tempo fino al 12 febbraio per presentare domanda; Costi (Pd): Promuovere il servizio civile regionale, rafforzando il ruolo del terzo settore. Servizio civile regionale, ecco le posizioni disponibili nel Comune di Ascoli e in quelli circostanti: ci saranno 21 posizioni aperte nell’ambito di tre progettiL'Arengo finanzia tre progetti inerenti al servizio civile regionale e rivolti a giovani disoccupati o inattivi di età compresa tra 18 e 28 anni ... picenonews24.it Regione Marche, via libera a selezione 392 operatori volontari Servizio CivileLa Regione Marche dà il via libera alla selezione di 392 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale relativi all'annualità 2025. (ANSA) ... ansa.it conviene fare il servizio civile sono ancora una studentessa in università per giurisprudenza,ma sto valutando di fare la domanda al scu,avete esperienze, quanto vale poi nelle graduatorie realmente facebook Per Felisia Farnese, Coordinatrice Servizio Civile Universale della Fondazione Amesci, rafforzare il Servizio Civile significa investire nel futuro del Paese. E per te Quanto vale il futuro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.