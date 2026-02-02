In Puglia servizi sanitari e sociali si integrano per un’assistenza diffusa e umana nel territorio montano di Brindisi

In Puglia, le persone di Brindisi Montagna vedono un cambiamento nei servizi sociali e sanitari. Le case di cura e gli assistenti si muovono sul territorio per aiutare chi ne ha bisogno, senza allontanarsi troppo dalle comunità locali. L’obiettivo è offrire un’assistenza più vicina e umana, integrando insieme i servizi sociali e sanitari. La gente si sente più assistita e meno sola, e le istituzioni cercano di rispondere alle esigenze di un territorio montano spesso difficile da raggiungere.

Nel cuore della Puglia montana, nel comune di Brindisi Montagna, si sta realizzando un modello di assistenza sociale e sanitaria che punta tutto sulla vicinanza. A partire dal 2026, l'amministrazione locale ha avviato un percorso innovativo per affrontare le sfide legate allo spopolamento, alla fragilità delle popolazioni anziane e all'accesso difficile ai servizi essenziali. Il progetto, nato da una scelta strategica di governance territoriale, si basa su un sistema integrato che unisce telemedicina, presenza di infermieri di base, taxi sociale, assistenza domiciliare leggera e distribuzione di pasti sociali.

