La mondina festeggia cento anni

Giuseppina Beccari ha compiuto 100 anni mercoledì 31 dicembre, un traguardo importante che celebra un secolo di vita. La medicinese è stata circondata dall’affetto di familiari e amici in questa occasione speciale. La sua lunga esperienza rappresenta un momento di riflessione sulla storia e sulle tradizioni locali. Un compleanno che sottolinea l’importanza di valorizzare le radici e le relazioni che accompagnano una vita lunga e ricca di significato.

Il traguardo del secolo di vita di Giuseppina Beccari: mercoledì 31 dicembre la medicinese ha festeggiato 100 anni, circondata dall'affetto di familiari e amici. Per l'occasione, la vicesindaca Dilva Fava, a nome dell'amministrazione comunale, le ha donato la medaglia commemorativa insieme a un mazzo di fiori come segno di riconoscenza. I festeggiamenti si sono svolti nella casa della centenaria insieme ai nipoti, pronipoti, trisnipoti e ai tanti familiari e amici (nella foto). Giuseppina è nata a Molinella da Ferdinando Beccari e Assunta Graldi, anch'essa ultracentenaria. Una vita lunga fatta di lavoro, sacrifici, comunità e memoria condivisa.

