La storica azienda di gioielleria UnoAerre festeggia un secolo di attività. Fondata nel 1926, ora è tra le prime cinque in Italia per fatturato, con 282 milioni di euro all’anno. L’azienda si prepara a celebrare questa tappa importante nel 2026, dopo aver consolidato la sua posizione sul mercato con una crescita costante negli ultimi decenni.

È tra le prime cinque aziende italiane per fatturato nel settore gioielleria. Stiamo parlando di UnoAerre Industries SpA, realtà con un fatturato di 282 milioni di euro, che nel 2026 festeggia i primi 100 anni di attività. Fondato ad Arezzo da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, il gruppo orafo dal 2012 fa capo interamente alla famiglia Squarcialupi, dando lavoro a 340 dipendenti; portando le sue proposte in oltre 40 paesi e aprendo filiali dirette in Francia e Giappone. “Cento anni di impegno e passione per il nostro lavoro”, ha spiegato Maria Cristina Squarcialupi, presidente del gruppo nonché guida di Federorafi, la Federazione Nazionale degli Industriali del settore orafo, argentiero, gioielliero e del corallo e del cammeo per le annualità 2025-2029, “Abbiamo deciso di festeggiare ringraziando chi ci ha portato qui: i clienti in occasione di Vicenzaoro e i dipendenti ad Arezzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - UnoAerre festeggia cento anni

Approfondimenti su UnoAerre Industries

Giuseppina Beccari ha compiuto 100 anni mercoledì 31 dicembre, un traguardo importante che celebra un secolo di vita.

San Michele Salentino ha reso omaggio a Maria Antonia Cassese, nota come nonna Netta, in occasione del suo centesimo compleanno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su UnoAerre Industries

UnoAerre festeggia cento anniL’azienda dei preziosi da oltre 280 milioni di euro ha organizzato un programma di celebrazioni diffuse e partnership che faranno tappa a Sanremo, Arezzo e Tokyo. panorama.it

Benvenuti: Fiera meglio delle attese. Ora servono nuovi mercati e competenze. Cento anni di Unoaerre tra sfide globali e radici localiAlla fine della 72esima edizione di Vicenza Oro, c'è una buona notizia. Lo conferma l'amministratore delegato di Unoaerre Luca Benvenuti. La buona notizia è che nonostante le aspettative basse, la fi ... corrierediarezzo.it

100 anni. Un nome. Una città. Una storia che ha fatto il giro del mondo. Il 15 marzo 1926, ad Arezzo, nasceva Unoaerre dall’intuizione di Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. Oggi, nel 2026, festeggia un secolo di passione, innovazione e coraggio imprenditoriale: u - facebook.com facebook