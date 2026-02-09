Serie C femminile ’Peri’ sprecona Vittoria solo al quinto

La Pallavolo Grosseto ’Giorgio Peri’ conquista una vittoria al quinto set contro il Volley Bottegone Pistoia, ma lascia un punto sul campo. La partita è stata combattuta e piena di emozioni, con la squadra di casa che ha mostrato cuore e grinta per portare a casa il risultato. La vittoria arriva dopo un match lungo e difficile, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine.

Cuore, grinta e vittoria al quinto set. La Pallavolo Grosseto 'Giorgio Peri' vince, ma lascia un punto sul campo del Volley Bottegone Pistoia. Nella quattordicesima giornata del girone B di C femminile la formazione grossetana ha vinto 3-2 sul campo pistoiese (2518, 1925, 1825, 2522, 515) per la vittoria al quinto set per una prestazione non buonissima delle grossetane al cospetto della penultima in classifica. La pausa probabilmente ha arrugginito gli ingranaggi della squadra di coach Elisabetta Alberti, che ha faticato più del previsto per avere la meglio di una formazione tecnicamente comunque inferiore.

