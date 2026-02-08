Serie B femminile | Lucca domina il Golfo Femminile 76-49 vittoria netta nonostante l’infortunio di Bona

Le Mura Spring battono il Basket Golfo Femminile con un punteggio di 76-49. La squadra di casa ha preso subito il comando, portandosi avanti di parecchi punti fin dal primo quarto. Nonostante l’infortunio di Bona, le lucchesi hanno mantenuto alta la concentrazione e hanno chiuso la partita senza troppi problemi. Il Golfo Femminile ha provato a reagire, ma non è mai riuscito a riavvicinarsi nel punteggio.

Le Mura Spring hanno dominato il Palatagliate, imponendosi sul Basket Golfo Femminile con un netto 76-49. La vittoria, maturata nell’ambito della serie B femminile, è stata costruita su una partenza fulminante e sulla capacità di arginare i tentativi di rientro delle avversarie. L’incontro, disputato giovedì 8 febbraio 2026, ha visto le lucchesi prendere il controllo del match fin dalle prime battute, mantenendo un ritmo incalzante che le ospiti non sono riuscite a contrastare efficacemente. La prestazione di Lucca è stata particolarmente brillante considerando l’assenza per infortunio di Serena Bona, costretta a guardare la partita dalla panchina a causa di un problema al ginocchio destro subito durante un allenamento di rifinitura.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Lucca GolfoFemminile Puliservice conferma il primato nel campionato femminile con una vittoria netta in tre set. La Puliservice si conferma leader nel campionato femminile di pallavolo. LIVE Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria netta Benvenuti alla diretta del match tra Imoco Volley Conegliano e Dresda, valido per la quarta giornata della Champions League femminile 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lucca GolfoFemminile Argomenti discussi: Bagalier Feba Civitanova Marche - Le Mura Sring Lucca 51-57 dts; Basket - B femminile. Green Le Mura punta al bis; Basket B femminile. Impossibile scalare le Mura. Landini Lerici travolta a Lucca; Under 17 Toscana. Programma e risultati dei campionati regionali e provinciali. Basket - B femminile. Green Le Mura punta al bisIl Green Le Mura Spring torna a giocare al Palatagliate , oggi, alle 18.30, dopo la battaglia di Civitanova finita all’overtime, contro il Golfo Piombino. Anche le avversarie arrivano dalla ... lanazione.it Basket femminile serie b. Civitanova manda Piombino al tappetoLa Bagalier Feba Civitanova batte 71-55 (19-25, 17-9, 16-6, 19-15) Golfo Piombino e centra la prima vittoria casalinga del ... msn.com Le Mura Spring Lucca, vittoria convincente contro Golfo Piombino GreenLucca Le Mura Spring - Basket Golfo Femminile 76-49 (26-8; 42-23; 63-38) Le Mura Spring: Giangrasso 9, Ceccarini* 24, Dianda 3, Capodagli* 8, Bona n.e., Papa 1, Orsini* 10, Morettini, facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.